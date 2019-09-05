Чиновники пообещали уменьшить объемы свалки на Мурманском шоссе

Сотрудники комитета по природным ресурсам Ленобласти откликнулись на заявления и жалобы экоактивистов из общественной организации "Зеленый фронт", касающиеся огромных завалов мусора вдоль Мурманского шоссе на территории Невского участкового лесничества. Нынешним летом граждане регулярно наблюдали мусоровозы, разгружавшиеся на территории свалки и увеличивавшие ее. Теперь, по решению суда, ЛОГКУ «Ленобллес» обязано за семь месяцев убрать 3850 кубометров мусора.

"Только сейчас въезд на неё перекрыли, но опять же там уже мусором было завалено все возможное пространство для размещения отходов. Благодаря такой «расторопности» бюджету могут потребоваться миллиарды на рекультивацию этих земель", - комментирует ситуацию руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

С нарушителем борьба идет как минимум с февраля 2018 года.

Фотография: "Зеленый фронт"

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