Горсуд снял с выборов в МО «Дачное» зарегистрированных Горизбиркомом «яблочников»

Городской суд Петербурга 4 сентября отменил регистрации кандидатов в депутаты муниципального образования «Дачное» у представителей «Яблока» Алексея Калмыкова и Маргариты Кулагиной, сообщил ЗАКС.Ру кандидат-самовыдвиженец Валерий Веремейчик.

По его словам, заседание проходило без заинтересованных лиц, а «яблочники» узнали о вынесенном решении из официального письма Горсуда.

Аннулировать регистрацию Калмыкова и Кулагиной попросили кандидаты от «Единой России» Игорь Шарапов и Никита Ефременков.

Ранее «яблочников» отказывалась регистрировать ИКМО, потому что те якобы неверно указали в пакете документов номера избирательных округов, по которым выдвигаются. 9 августа ЦИК обязал Горизбирком рассмотреть жалобы кандидатов от «Яблока», и 26 августа городская комиссия зарегистрировала Калмыкова и Кулагину.

Таким образом, из шести кандидатов, выдвинутых «Яблоком» в МО «Дачное», в бюллетень попадут только двое. Ранее, по информации ГАС «Выборы», в регистрации было отказано Александру Ефремову и Екатерине Котельниковой.

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