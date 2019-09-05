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Муниципал

14:34

Горсуд снял с выборов в МО «Дачное» зарегистрированных Горизбиркомом «яблочников»

фото ЗакС политика Горсуд снял с выборов в МО «Дачное» зарегистрированных Горизбиркомом «яблочников»

Городской суд Петербурга 4 сентября отменил регистрации кандидатов в депутаты муниципального образования «Дачное» у представителей «Яблока» Алексея Калмыкова и Маргариты Кулагиной, сообщил ЗАКС.Ру кандидат-самовыдвиженец Валерий Веремейчик.

По его словам, заседание проходило без заинтересованных лиц, а «яблочники» узнали о вынесенном решении из официального письма Горсуда.

Аннулировать регистрацию Калмыкова и Кулагиной попросили кандидаты от «Единой России» Игорь Шарапов и Никита Ефременков.

Ранее «яблочников» отказывалась регистрировать ИКМО, потому что те якобы неверно указали в пакете документов номера избирательных округов, по которым выдвигаются. 9 августа ЦИК обязал Горизбирком рассмотреть жалобы кандидатов от «Яблока», и 26 августа городская комиссия зарегистрировала Калмыкова и Кулагину.

Таким образом, из шести кандидатов, выдвинутых «Яблоком» в МО «Дачное», в бюллетень попадут только двое. Ранее, по информации ГАС «Выборы», в регистрации было отказано Александру Ефремову и Екатерине Котельниковой.  


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16:57   rolmanperepelitsin   rolmanperepelitsin199689031j@mail.ru
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15:52    
Представляю, как принимавшие решения судьи надрывали животы от смеха над духом закона.

14:58    
Зоолог
Похоже, что Шариков всё же трахнул Швондера и от них пошло теперешнее сучье племя крючкотворов, паршивых паразитов-приспособленцев и безродных хитрож. хапуг с акульими зубами.
В данной избирательной кампаниия проявляются признаки поведения членов обезъяньей и собачьей стаи одновременно. К.Лоренц мог бы стать Нобелевским лауреатом, изучая поведение этих гибридов.

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