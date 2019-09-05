Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:24

Прилепин определил себя как либерал-националист

фото ЗакС политика Прилепин определил себя как либерал-националист

Писатель и политический деятель ультраконсервативных взглядов Захар Прилепин порассуждал на тему национализма, выведя из этого, что все клише, сопровождающие данное понятие, безнадежно устарели. В новейшем тексте автро говорит, что вся борьба националистов с кем-то - по сути, вымышленная.

"Я всё не пойму, чего они так яростно бьются с комиссарами - когда вон целый список "Форбс", бери - и воюй. Нет, с "Форбсом" ссыкотно. Ну разве что с Собяниным может националист повоевать ещё. Потому что националист у нас, как правило, москвич. В чём, короче, этот "национализм" выражается, я вообще не знаю. Националист тут я. И либерал тоже я", - написал литератор и сторонник сепаратистов Донбасса у себя "ВКонтакте".

Последним явлением Прилепина широкой публике стала его встреча с журналистом Алексеем Пивоваровым в рамках проекта "Редакция", где он предстал, по мнению значительной части комментаторов, в измененном состоянии сознания и хвастался большим количеством убитых его батальоном украинцев на их же территории.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:59    
Не так уж давно вокруг Прилепина крутилась вся либеральная элита...

16:56   rolmanperepelitsin   rolmanperepelitsin199689031j@mail.ru
Наконец-то наши ученые РНКА с институтом диетологии РАМН разработали препарат стимулирующий естественную потерю веса, без химии и диет.Они просто научились ускорять метаболизм и выводить внутренний и подкожный жир. Аналогичными препаратами пользуются наши космонавты, вот сами почитайте -- https://url.uz/orbita

16:32    
Прилепин-герой нашего времени за его деятельность по защите русских Донбасса!! Мне же больше нравится позиция Путина, который приветствует ЗДОРОВЫЙ национализм и отвергает либерализм, говоря, что при смерти или уже умер!

15:30    
Подлец! Убийца!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:51 Обвиняемому в нападении на офис ЕР аспиранту МГУ Мифтахову вновь продлили арест

18:48 В "умном голосовании" Навального Невзоров видит меркантильность

18:41 Фирма "Флай Авто" решила взыскать с Навального и "Дождя" 1 млрд рублей   2

18:25 Муниципал: Шишкина предупредила Памфилову о возможных фальсификациях на выборах в МО "Левашово"

18:17 По "дадинской" статье москвич Константин Котов получил четыре года колонии   1

17:44 Милонову представляется правильным введение единого стандарта школьной формы   1

17:32 Сотрудника ФБК Ляскина оштрафовали за протестную прогулку 31 августа

17:22 Петербургским либертарианцам не согласовали «послевыборный» митинг

17:05 Путин и патриарх вместо Колумба и Магеллана: прокуратура изучит портретные "метаморфозы" в лицее Тамбова   1

16:58 На Петергофском шоссе появится дворец бракосочетаний

16:28 В Карелии снизился уровень смертности населения   3

16:26 СПЧ и ГИК ведут проверку по обращению Вишневского   4

16:21 СК вновь продлил следствие по делу журналистки Прокопьевой об оправдании терроризма

15:55 ЕР хочет вести учет российских исторических памятников и ценностей, находящихся за границей   1

15:24 Прилепин определил себя как либерал-националист   4

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru