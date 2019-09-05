ЕР хочет вести учет российских исторических памятников и ценностей, находящихся за границей

Единороссы федерального уровня обратились к правительству с идеей о необходимости завести реестр объектов истории и культуры России, которые по разным причинам находятся за ее пределами. Сайт ЕР приводит цитату одного из инициаторов данного предложения, думского депутата Дмитрия Саблина. Он опасается, что если своевременно этого не сделать, то Россию ждут серьезные опасности от неких коварных врагов.

"Сегодня фальсификация истории, борьба с ценностями, памятью, единством народа становятся оружием гибридной войны с Россией. Борьба за правду и память - борьба за будущее нашей страны. Они проверяют, как далеко можно зайти в отрицании исторической правды", - полагает Саблин, добавляя, что терпеть такое больше невозможно, иначе "грош нам цена".

Партия власти просит Министерство обороны и МИД создать охарактеризованный выше реестр до конца 2020 года. Еще один единоросс, бывший журналист Евгений Ревенко, пребывает в уверенности, что на российские святыни и реликвии кто-то постоянно посягает и поэтому нужно защитить их от этого кого-то как можно скорее.