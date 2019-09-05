СК вновь продлил следствие по делу журналистки Прокопьевой об оправдании терроризма

СК по Псковской области в шестой раз до 5 ноября продлил предварительное следствие по уголовному делу об оправдании терроризма, возбужденное в отношении местной журналистки Светланы Прокопьевой, поделилась она сама с "МБХ медиа".

"Я по-прежнему считаю, что само событие преступления в этом деле отсутствует. Присутствует факт журналистской работы, реализация права на свободу слова. Не более того. Что они там расследуют и чем набивают тома уголовного дела на протяжении уже семи месяцев - большая загадка для меня. По мне, так лучше уже поскорее закончить это все дело", - полагает журналистка.

Также, по её словам, сегодня следователь, ведущий дело, вызвал на очную ставку главреда псковского "Эха Москвы" Александра Савенко.

Напомним, в феврале текущего года у Прокопьевой дома и в офисе силовики провели обыски. Столь пристальное внимание правоохранителей вызвал ее радиоэфир, во время которого она рассказала о своей позиции по поводу теракта в Архангельске осенью 2018 года и пыталась объяснить, чем он мог быть мотивирован.

В июле журналистку внесли в список экстремистов и террористов Финмониторинга, а личные счета заморозили. В рамках уголовного дела, по которому она проходит, официальное обвинение Прокопьевой так и не предъявили.