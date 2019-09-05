В Карелии снизился уровень смертности населения

Глава Карелии Артур Парфенчиков отчитался перед премьер-министром Дмитрием Медведевым, доложив ему, что демографические проблемы в регионе стали решаться.

"Нам удалось впервые переломить ситуацию со смертностью в регионе, и наметилась тенденция впервые за последние годы к снижению смертности общей, в том числе и от главной проблемы - сердечно-сосудистых заболеваний", - цитирует чиновника ТАСС.

Добиться этого, по его словам, удалось благодаря открытию 17 фельдшерско-акушерских пунктов и закупке современного оборудования для больниц. Парфенчиков также утверждает, что за последний год средняя зарплата во вверенном ему регионе выросла на 8 процентов и составляет целых 42 тысячи рублей.

Медведев в целом остался доволен услышанным, но заметил, что требующих решения проблем в Карелии "хватает".