Путин и патриарх вместо Колумба и Магеллана: прокуратура изучит портретные "метаморфозы" в лицее Тамбова

Руководство тамбовского лицея №13 решило, что патриарх Кирилл, губернатор области Александр Никитин, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, а также президент Владимир Путин сделали на географическом поприще гораздо больше, чем Фернан Магеллан, Христофор Колумб и Миклухо-Маклай: в кабинете, где юные умы постигают азы науки о земле, прямо над доской портреты перечисленных российских деятелей заменили собой исторических персон.

Местный житель Андрей Поляков решили поинтересоваться у прокуратуры, законно ли размещение в школьном помещении религиозной атрибутики и фотографий первых лиц государства, пишет "МБХ медиа". Сегодня тамбовчанину пришел ответ, в котором говорится, что ведомство начало проверку учебного заведения.

"Считаю, что в данном случае совершенно игнорируется светский характер российского образования. Кроме того, подобное явление ставит в неравное положение представителей различных конфессий и демонстрирует доминирующую роль одной из них, что противоречит Конституции нашей страны", - уверен Поляков.

О том, что вместо портретов выдающихся географических деятелей появились фото представителей духовенства "во главе" с Путиным, рассказал ранее бывший ученик лицея.