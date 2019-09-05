Шишкина предупредила Памфилову о возможных фальсификациях на выборах в МО "Левашово"

Глава петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина уведомила председателя ЦИК Эллу Памфилову о возможных нарушениях электорального законодательста, которые могут готовиться на выборах в МО "Левашово".

В поселке располагается воинская часть № 49719. По предположению эсеров, местный УИК № 289 собирается использовать бюллетени, предназначенные для фиктивно прописанных при воинской части лиц.

Также, по мнению Шишкиной, примечателен тот факт, что начальник штаба части Дмитрий Часовский является кандидатом-самовыдвиженцем в депутаты муниципалитета по многомандатному избирательному округу № 2.

Шишкина уточняет, что поводом для подозрений справороссов стала подготовка УИК № 289 к доставке переносной урны на закрытую от внешних наблюдателей территорию военной части для голосования военнослужащих. Вместе с тем, согласно положениям ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав…", до голосования вне избирательных участков допусткаются только арестанты, инвалиды и лица, по медицинским обстоятельствам не обладающие физической возможностью лично посетить участок.

Между тем расписание дежурств позволяет военным, сменяющим друг друга в круглосуточных нарядах, воспользоваться своим избирательным правом вне части, так как смена дежурных происходит в 9 утра. Соответственно, условия службы как сменяющих, так и сменяющихся военнослужащих не ограничивают их возможности посетить расположенный поблизости от воинской части участок в штатные часы его работы с 8:00 до 20:00.

В связи с этим обстоятельством, отмечает Шишкина, необходимости доставлять урну на закрытую от наблюдателей военную территорию нет. Дополнительные основания для подозрений у справороссов вызывает тот факт, что на обоих участках для голосования в Левашово будет отсутствовать видеонаблюдение.

"Количество военнослужащих, обладающих регистрацией при данной воинской части, составляет 1200 человек. Однако, по имеющейся информации, около 500 регистраций являются фиктивными (часть офицеров подразделения в разные годы уволилась из вооруженных сил, еще часть – переведена в другие регионы, но все они сохранили петербургскую прописку при 33-ем отдельном транспортном смешанном авиационном полку). Руководство УИК № 289 утверждает, что получило от военнослужащих части уже 200 обращений с просьбами об организации выездного голосования на территории воинского подразделения. Есть основания предполагать, что эти 200 бюллетеней придутся на фиктивно прописанные при части лица. По имеющейся информации, планируется организованная доставка этих военнослужащих на избирательные участки в поселке Левашово и выдача им бюллетеней по спискам фиктивно прописанных при части лиц. Кроме того, есть основания подозревать, что офицеры части, являющиеся членами УИК с правом решающего голоса, намерены выдавать военнослужащим срочной службы не по одному бюллетеню для голосования за кандидата в губернаторы, а по два, прибавляя выписанные на обладателей фиктивной прописки бюллетени для голосования на муниципальных выборах", - подробно описала процесс Шишкина.

В связи с описанным выше эсер призывает Памфилову в кратчайшие сроки провести комплексную проверку деятельности УИК № 289 и ТИК № 14, "взять на личный контроль сложившуюся ситуацию и при выявлении признаков правонарушений обратиться в правоохранительные органы с требованием привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности".

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