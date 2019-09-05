В "умном голосовании" Навального Невзоров видит меркантильность

Публицист Александр Невзоров предположил, что политик Алексей Навальный пропагандирует тактику "умного голосования" как некое логическое завершение карьеры: он хочет максимально дорого продать наработанные за последние годы политические очки. На сегодняшний день для Невзорова это выглядит как продажа себя коммунистам, многих представителей которых команда Навального поддерживает в рамках своего проекта.

"По этой самоубийственной настойчивости Навального я понял, что, наконец, в общем, увы, найдено золото партии. Почему увы – потому что без меня, потому что я не в доле. Вот ничем другим кроме золота партии объяснить назойливый призыв к так называемому «умному голосованию», которое призывает провести во власть толпу обнаглевших коммунистов, объяснить абсолютно невозможно", - отметил телевизионный мэтр в эфире "Эха Москвы".

С его стороны рассматривается и другая версия, но она для Невзорова мало похожа на правду.

"Либо это найдено золото партии, и мы с вами не в доле, либо это просто безумие. И надеюсь, что золота много, потому что не имело бы смысл за меньшее продавать наработанную достаточно солидную за много лет репутацию", - рассудил публицист, сам привыкший называть себя "мерзавцем" и "пиратом".

"Умное голосование", предлагаемое оппозиционером, это голосование за самого перспективного и популярного в том или ином округе и регионе соперника власти - "второго номера".