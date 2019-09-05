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19:30

В московском штабе Навального проводят обыск люди в масках

фото ЗакС политика В московском штабе Навального проводят обыск люди в масках

В центральный офис Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Алексеем Навальным, явились сотрудники правоохранительных органов в масках, сообщает "МБХ Медиа". 5 сентября им понадобилось провести обыск.

Пресс-секретарь ФБК и Алексея Навального Кира Ярмыш пишет о том, что люди в форме отключают видеокамеры, а второе лицо ФБК, Леонид Волков, предлагает свою версию происходящего.

"Очевидно главная цель — сорвать прямой эфир Навального (который должен через 50 минут начаться), не дать еще раз сказать про Умное голосование на широкую аудиторию", - гласит его твит.

Напомним, что ФБК подозревают в отмывании денег и что возбуждено соответствующее уголовное дело.

СК считает, что в период с 2016-2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности организации, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём. При этом ни получатель, ни жертвователь этих якобы обналиченных денег не называются.

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