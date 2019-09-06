Пробыв в колонии 2 месяца, Мамаев и Кокорин вышли по УДО

Прибывший в ИК-4 Белгородской области выездной суд решил удовлетворить прошение футболистов Александра Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, уведомляет "Интерфакс".

С решением суда согласилось и руководство исправительного учреждения, и "жертвы" нападения спортсменов.

В ИК-4 Мамаев и Кокорин были этапированы 2 месяца назад. Футболисты смогут выйти на свободу через 10 дней, когда решение суда обретет законную силу.

В июне они получили каждый по 1,5 года колонии, однако в связи с тем, что до приговора оба находились в СИЗО с октября 2018 года, это время им зачли из расчета день ареста за полтора в колонии.

Напомним, судебные тяжбы спортсменов начались в сентябре 2018 года, после того как они дважды ввязались в "пьяную" драку в столице. Во втором случае была задета честь видного чиновника Минпромторга Дениса Пака. Их долгое пребывание в стенах СИЗО принято связывать именно с данным обстоятельством.