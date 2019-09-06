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10:40

Путин предложил не "сажать за решетку" лиц, проходящих по "экономическим" статьям УК РФ

фото ЗакС политика Путин предложил не "сажать за решетку" лиц, проходящих по "экономическим" статьям УК РФ

Владимир Путин полагает, что меру пресечения для граждан, подозреваемых в свершении некоего экономического преступления, следует "смягчить". Данное заявление, пишет РИА "Новости", глава государства сделал в рамках ВЭФ, проходящего сейчас во Владивостоке.

"Моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать. По экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей… Есть другие формы: подписка о невыезде, домашний арест и так далее", - убежден президент.

Вместе с тем, добавил Путин, в любом случае важно сохранять баланс между "интересами государства и физических лиц".

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13:00    
Кто платит налоги сразу попадает под удар. Сам виноват - бабло засветил &#128512;&#129322;&#128514;

12:25    
Может пора Улюкаева отпустить под домашний арест? И за что его посадили? Сечина надо было за взяткодательство привлечь.

12:06   Таиров Фахратдин   tfs-58@mail.ru
- Житель Белинского района Пензенской области 1958 года рождения, признан виновным в тайном хищении мешка сахара весом 10 кг стоимостью 340 рублей и суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы, постановив его условным с испытательным сроком в 1 год.
- В Пензе мужчина тайно похитил пачку сигарет марки "Bond Red" стоимостью 47 рублей 11 копеек и в сентябре 2014 года, Железнодорожный районный суд Пензы признал местного жителя виновным в покушении на кражу, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Обратите внимание! За кражу пачки сигарет марки "Bond Red" стоимостью 47 рублей 11 копеек, суд приговорил гражданина к 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а бывший начальник Управления ЖКХ Пензы - Агафилов Алексей Валерьевич, который незаконным путем бесплатно получил земельный участок, являющегося собственностью муниципалитета, стоимостью 31 миллионов рублей был отправлен под домашний арест и далее, приговором Ленинского районного суда города Пензы от 03.04.2015 года признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, - мошенничества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и получил... условно пять лет лишения свободы!
"Гуманизм" чистой воды!

10:50    
Так у нас в Питере уже все крупные собственники уехали за кордон. А кто не успел - присели. Владельцев портов всех посадили.

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