Путин предложил не "сажать за решетку" лиц, проходящих по "экономическим" статьям УК РФ

Владимир Путин полагает, что меру пресечения для граждан, подозреваемых в свершении некоего экономического преступления, следует "смягчить". Данное заявление, пишет РИА "Новости", глава государства сделал в рамках ВЭФ, проходящего сейчас во Владивостоке.

"Моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать. По экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей… Есть другие формы: подписка о невыезде, домашний арест и так далее", - убежден президент.

Вместе с тем, добавил Путин, в любом случае важно сохранять баланс между "интересами государства и физических лиц".