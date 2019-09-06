Петербуржца оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбительные комментарии во "ВКонтакте"

Выборгский суд Петербурга оштрафовал местного жителя Игоря Юркова на 10 тысяч рублей за комментарий во «ВКонтакте», сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Юрков оштрафован по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды). Его комментарии в сообществе SportFaza с августа по декабрь 2018 года признали содержащими оскорбления по национальному признаку и призывы к насилию. Эксперты установили, что в этих комментариях содержится «совокупность лингвистических и психологических признаков унижения достоинства человека по признаку расы и национальности».

Мужчина признал вину. По его словам, он лично размещал комментарии в минуту негативного настроения. Суд назначил наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.