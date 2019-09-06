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11:23

Петербуржца оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбительные комментарии во "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Петербуржца оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбительные комментарии во "ВКонтакте"

Выборгский суд Петербурга оштрафовал местного жителя Игоря Юркова на 10 тысяч рублей за комментарий во «ВКонтакте», сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Юрков оштрафован по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды). Его комментарии в сообществе SportFaza с августа по декабрь 2018 года признали содержащими оскорбления по национальному признаку и призывы к насилию. Эксперты установили, что в этих комментариях содержится «совокупность лингвистических и психологических признаков унижения достоинства человека по признаку расы и национальности».

Мужчина признал вину. По его словам, он лично размещал комментарии в минуту негативного настроения. Суд назначил наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.

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