Основателя автодилера "Рольф" объявили в международный розыск

Учредителя сети дилерских автоцентров "Рольф" Сергея Петрова объявили в международный розыск, информирует "Интерфакс".

Ранее в его отношении возбудили уголовное делопроизводство по статье о незаконном выводе за границу денежных средств в размере 4 млрд рублей, предъявив обвинение заочно. Следователи также настаивают на аресте.

В деле фигурируют четыре человека. По версии СК, в 2014 году они в составе преступной группы в обход закона организовали "трансфер" средств на офшорные счета Петрова в Кипре.

В июле основателя "Рольфа" и руководителя департамента развития бизнеса Анатолия Кайро вывели из совета директоров компании.

Петров заявлял, что на данный момент находится не в России и возвращаться в страну не собирается. В свою очеред Кайро был отправлен под домашний арест.