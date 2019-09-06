"Голос": В 2018 году 70% уголовных дел о фальсификациях на выборах были закрыты

В 2018 году свыше 70% уголовных дел, возбужденных по факту обнаружения фальсификаций на выборах, было закрыто, отмечается в докладе движения "Голос".

"Большинство из них отделались испугом или минимальным судебным штрафом за преступления, по которым предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы", - сетуют в организации, занимающейся мониторингов электоральных процессов.

Из 21 уголовного дела 15 были прекращены без реабилитации и лишь по 6 делопроизводствам судьи вынесли обвинительные приговоры.

Также авторы доклада выяснили, что требования увеличить явку на выборах напрямую поступают от городской администрации или поощряются премированием избиркомов за самый высокий показатель.

На прекращении некоторых дел настаивал даже Следственный комитет. Ни одного случая лишения свободы за фальсификацию аналитиками движения зафиксировано не было. Лишь по трем уголовным делам установлены организаторы и мотивы преступлений.