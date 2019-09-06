Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:53

СМИ: Напавший на Памфилову злоумышленник забыл включить электрошокер

фото ЗакС политика СМИ: Напавший на Памфилову злоумышленник забыл включить электрошокер

Преступник при нападении на главу Центризбиркома забыл включить электрошокер, и он не сработал, пишет BAZA со ссылкой на источники.

По данным издания, Памфилова наткнулась на злоумышленника, когда перед сном прошла в прихожую, чтобы пустить в дом гулявшего по участку кота. На постороннего в маске она наткнулась в холле. Преступник ткнул главу ЦИК невключенным электрошокером и сразу сбежал, сообщает издание. По предварительным данным, из дома ничего не пропало.

Памфилова 6 сентября участвует в международной конференции «Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», передает РИА «Новости». Она приняла участие в открытии дискуссии и покинула конференцию в перерыве после первой части, выйдя из зала под руку с сопровождавшим ее мужчиной.

О нападении на дом Памфиловой МВД сообщило 6 сентября. Возбуждено уголовное дело о разбое с незаконным проникновением в дом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:56    
Может, это не шокер был, а вибратор.

15:38    
14-02 Похоже, вы считаете себя врачом, имеющим право ставить диагноз. А на соседней койке не лежит господин, считающий себя Наполеоном и собирающийся идти на Москву ? Лежит ? И связанный ? Тогда за ваше здоровье беспокоиться не надо. Вы в надёжных руках.

14:33    
Похоже на криминальные разборки. Денег взяла,  а обязательства не выполнила.

14:02    
Мне сдается, что "скорая  помощь" из дурки должна мчаться к 13.27.
Увлекся зарабатыванием денег, хамит плстоянно, мозги и тронулись...

13:59    
хорошо не ИЗНАСИЛОВАЛ

13:27    
Уже должны "чёрные воронки" мчаться по адресам проживания главарей прозападной "пятой колонны", в "Эхо", "Дождь", "Новую газету" и тд. На железной дороге готовиться эшелоны с телячьими вагонами, расконсервироваться бензопилы, тачки и вагонетки для перевозки урана и тд. итп.

13:21    
Все полицесйкие заняты протестующими, им не до этого, пусть хоть дубиной Памфилову бьет.

13:06    
13:00 Так ли? Вы всех за дураков держите?

13:00    
Прозападная "пятая колонна"- навальнисты переходят к террору...Ну-ну...ФСБ, не спать! КГБ СССР проспал, потому современные чекисты, не проспите Россию!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:21 "Мемориал" признал политзаключенными фигурантов дела "Сети" Филинкова и Бояршинова

16:52 "Изъяты фото с Немцовым": СК ищет связи основателя "Рольфа" с оппозицией   1

16:52 Где петербуржцы будут голосовать 8 сентября

16:20 Глава Минпромторга выступил за строительство мусоросжигающих заводов

15:52 Макаров: История Кокорина и Мамаева заставляет о многом задуматься   3

15:40 Муниципал: Кандидат в депутаты Лисьего Носа сообщил, что его ударил соперник по выборам

15:17 СК проверит версию о нападении на Памфилову в связи с ее профессиональной деятельностью

14:38 Пострадавший от рук демонстранта на акции 3 августа росгвардеец заявил, что провел в больнице 20 дней   5

14:27 Памфилова о ночном нападении в ее доме: Все нормально, переживу я это   1

14:05 Собянин: Если бы не Москва, все близлежащие регионы окунулись бы в нищету   4

13:36 СМИ: В Петербурге потерялось удостоверение депутата Госдумы Шнейдера   2

13:30 Депутат Рашкин: Власти готовят законопроект о повышении пенсионного возраста до 70 лет   8

13:00 УФАС аннулировало конкурсы на ликвидацию двух свалок в Московском районе

12:53 СМИ: Напавший на Памфилову злоумышленник забыл включить электрошокер   9

12:36 "Голос": В 2018 году 70% уголовных дел о фальсификациях на выборах были закрыты   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru