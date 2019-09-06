Депутат Рашкин: Власти готовят законопроект о повышении пенсионного возраста до 70 лет

Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин в беседе с журналистом "Независимой газеты" заявил, что в правительстве изучают возможность новой пенсионной "реформы", в рамках которой возраст ухода "на покой" поднимут до 70 лет - и для мужчин, и для женщин.

Рабочая группа, прорабатывающая вопрос, по его словам, состоит из тех же граждан, что подготавливали и предыдущий закон.

Примечательно, но в подтверждение своих слов Рашкин не предоставил ни одного документа, заявив, впрочем, что реформа связана с недавним утверждением Минздрава о возросших показателей продолжительности жизни в РФ. По уверению народного избранника, предыдущий результат авторов "реформы" не устроил, поэтому они решили и дальше работать в данном направлении.

Сроков, когда новые изменения могут быть приняты, Рашкин тоже не сообщил.

"То ли через год. То ли через два года. То ли под конец президентского срока", - рассказал он.

Между тем источник "Интерфакса" в правительстве назвал заявления Рашкина "полным бредом".