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13:30

Депутат Рашкин: Власти готовят законопроект о повышении пенсионного возраста до 70 лет

фото ЗакС политика Депутат Рашкин: Власти готовят законопроект о повышении пенсионного возраста до 70 лет

Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин в беседе с журналистом "Независимой газеты" заявил, что в правительстве изучают возможность новой пенсионной "реформы", в рамках которой возраст ухода "на покой" поднимут до 70 лет - и для мужчин, и для женщин.

Рабочая группа, прорабатывающая вопрос, по его словам, состоит из тех же граждан, что подготавливали и предыдущий закон.

Примечательно, но в подтверждение своих слов Рашкин не предоставил ни одного документа, заявив, впрочем, что реформа связана с недавним утверждением Минздрава о возросших показателей продолжительности жизни в РФ. По уверению народного избранника, предыдущий результат авторов "реформы" не устроил, поэтому они решили и дальше работать в данном направлении.

Сроков, когда новые изменения могут быть приняты, Рашкин тоже не сообщил.

"То ли через год. То ли через два года. То ли под конец президентского срока", - рассказал он.

Между тем источник "Интерфакса" в правительстве назвал заявления Рашкина "полным бредом".

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16:50    
13:56 Тебе дармоед сорока нет, а платят.

16:49    
"Партия опустилась до уровня быкова, латыниной, невзорова, насрального, якина, дождя, новой, мбх, эха и прочего дерьма"
14:30 - дерьмо по себе других судит.

14:30    
Последнее время появилось много организаций, занимающихся вбросом провокационных, а попросту лживых слухов. Всяческие России", "оппозиция", "демократы", политологи, блогеры, насральники и прочая дрянь. В основном их гадкая деятельность направлена на расшатывание устоев государства и финансируется врагам России. Но вот к ним прибавилась компартия. Поздравляем ! Партия опустилась до уровня быкова, латыниной, невзорова, насрального, якина, дождя, новой, мбх, эха и прочего дерьма. Шифровалась красивыми словами долго, многие поверили, но провокационное лживое рыло вылезло.

14:30    
Тогда не будет смысла платить налоги вообще.
До пенсии не дожить, а содержать дармоедов правящей верхушки нецелесообразно.

14:20    
13:57, Помню, Владимир Владимирович заявлял уверенно еще лет 10 назад, что никакого повышения пенсионного возраста быть не может. Но бред стал жизнью. Может быть бредите Вы?

13:57    
Да ладно, Ряшкин! А КПРФ только кликушествует, ничего для народа сделать не может?

13:56    
ПОРА ПОРА дармоедам платить копеечку с 70 ЛЕТ!!!

13:44    
Лет через 7-10 могут и увеличить, так как у нас самый ранний выход на пенсию в мире, а средняя продолжительность жизни россиян стремительно растёт, достигнув сейчас 73,5 года, а у женщин вообще 78,5 лет...

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