Собянин: Если бы не Москва, все близлежащие регионы окунулись бы в нищету

Столичный мэр Сергей Собянин уверен: если бы не Москва, все расположенные рядом с ней регионы погрузились бы в нищету и упадок. Такое заявление глава сделал в интервью телеканалу "Россия 24".

Главный показатель мощной и стабильной экономики, установившейся в столице России, - ежегодный рост ВВП, который на данный момент превышает 20%. Кроме того, по словам Собянина, для приезжих всегда доступны рабочие места, количество которых сейчас составляет более 2 млн.

"Агломерации, подобные Москве, являются локомотивами развития своих стран. Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы просто окунутся в нищету. Они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву. Подобного не будет, как и каждого пятого рубля в стране. Это катастрофа", - подытожил рассуждение Собянин.