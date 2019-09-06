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14:38

Пострадавший от рук демонстранта на акции 3 августа росгвардеец заявил, что провел в больнице 20 дней

фото ЗакС политика Пострадавший от рук демонстранта на акции 3 августа росгвардеец заявил, что провел в больнице 20 дней

Сотрудник Росгвардии Александр Лягин, являющийся потерпевшим в деле о нападении на силовика, которое было возбуждено в отношении участника протестной акции 3 августа Павла Устинова, побеседовал с "МБХ медиа" и рассказал о своих "увечьях".

"В госпитале я пролежал двадцать с лишним дней примерно. Закрытый вывих плеча, плечевого сустава. Меня выписали, но я продолжаю амбулаторное лечение по-прежнему. Будет явка к травматологу", - поделился Лягин.

По его словам, момента, когда демонстрант якобы повредил ему плечо, он не помнит, так как был "на адреналине и в шоковом состоянии".

"У меня после выписки прошла с ним очная ставка в СИЗО № 4. Там выяснили все, что хотели. Осталось только предварительное заседание, там все выяснится. Если бы он не делал этого, и не ходил бы [на митинг], ничего этого не было бы", - уверен росгвардеец.

Устинову инкриминируют ч. 2 ст. 318 УК РФ (Приминение насилия к представителю власти). Следователи полагают, что он оказал сопротивление при задержании во время акции 3 августа, в результате чего у сотрудника Росгвардии было вывихнуто плечо. Сам Устинов сообщал, что вообще не участвовал в мероприятии.

Напомним, в середине июля окружные избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы. После "забракованные" выдвиженцы заявили, что их подписи были посчитаны некорректно. С тех пор в столице еженедельно проходят акции протеста, в которых принимают участие граждане, требующие допуска незарегистрированных политиков до выборов. На несанкционированной акции 27 июля были задержаны "рекордные" 1373 человека, большинство - с применением грубой силы. Часто под руку попадали люди, к протесту не имевшие никакого отношения. Так, например, вышедшему на пробежку блогеру силовики сломали ногу. После Следком возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках".

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16:41   Бордунов  
Еще бы предъявил за то, что человек родился. В общем, не выходи из дома, россиянин, а то где-то мент покалечится.
"на адреналине и в шоковом состоянии" - то есть, говнардеец Лягин осатанел, избивая людей, удачно замахнулся дубинкой и получил вывих. А виноват ты.

15:57    
Так задерживал что плечо вывихнул. Их скоро будут ногами бить.

15:45    
Только замахнулся- 2 года. Дотронулся - 3, лёгкая травма - 5 и т. д до 20 лет. Убийство полицейского - только высшая мера.Публичное оскорбление - только реальный срок от 1 года. Призывы к расправе над семьёй и особенно над детьми полицейского - не менее 10 лет.

15:25    
Все, кто поднял руку на правоохранителя, должны мгновенно отправляться на нары в лучшем случае!

14:58    
КАК ТРОЦКИЙ

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