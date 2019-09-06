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Муниципал

15:40

Кандидат в депутаты Лисьего Носа сообщил, что его ударил соперник по выборам

фото ЗакС политика Кандидат в депутаты Лисьего Носа сообщил, что его ударил соперник по выборам

В муниципальном образовании «Поселок Лисий Нос» вечером 5 сентября один кандидат-самовыдвиженец написал заявление в полицию на другого.

Пострадавший, 34-летний Андрей Благовестов рассказал ЗАКС.Ру, что общался с жителями округа у дома № 44 по Раздельному проспекту, когда к нему, ругаясь, подошел человек, похожий на его соперника по выборам 51-летнего Александра Тарасова.

- Метров с десяти он начал кричать, что  я такой и сякой, а потом без разбора подошел и всадил. Ударил по лицу. Я не ожидал, что такое может произойти, - сообщил Благовестов.

По словам пострадавшего, ударившему не понравилось, что Благовестов распространял свои агит-материалы на его придомовой территории. Ударенный отметил, что нападавший держал в руках его агитацию, а потом порвал ее.

Тем же вечером Благовестов обратился к врачу. Ему диагностировали ушиб мягких тканей лица и повреждение слизистой верхней губы.

Связаться с Тарасовым ЗАКС.Ру не удалось, на протяжении нескольких часов его телефон не отвечал.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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