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6 сентября, 17:54

Главе Либертарианской партии на 3 часа сократили срок ареста

фото ЗакС политика Главе Либертарианской партии на 3 часа сократили срок ареста

Городской суд Москвы сократил на 3 часа срок ареста лидера Либертарианской партии Сергея Бойков, попавшего в спецприёмник из-за призывов участвовать в протестной прогулке 31 августа. Данной информацией с "МБХ медиа" поделился пресс-секретарь столичного отделения ЛПР Ярослав Конвей.

"Просили полностью отменить приговор, потому что не было никаких доказательств. Сократили на 3 часа 15 минут, потому что якобы задержали в 10 утра, доставление было в 14:15, и из-за этих несостыковок сократили на три часа. Будем обжаловать дальше, но, естественно, когда он уже выйдет", - уточнил либертарианец.

Напомним, 3 сентября Сергея Бойко отправили под административный арест за репост видео со страницы Любови Соболь, в котором она призывала неравнодушных граждан выйти на шествие 31 августа.

После возбужденного после шествия административного производства в отделы полиции попали также Любовь Соболь, журналист Илья Азар, сотрудник ФБК Николай Ляскин.

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