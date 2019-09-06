Кандидата в мундепы МО "Смольнинское" Кострова задержали у Некрасовского сада

Сотрудники уголовного розыска задержали кандидата в муниципальные депутаты МО «Смольнинское» Ярослава Кострова у Некрасовского сада, сообщил в соцсетях лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански.

Кострова без объяснения причин отвезли в 76-й отдел полиции. Ему вменяют нарушение ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Активисты опасаются, что Кострова могут арестовать на срок до 15 суток. У него отобрали телефон.

Активисты попытались пройти в отделение полиции к задержанному, следует из онлайн-трансляции во «ВКонтакте». Однако полицейские закрыли доступ в помещение, объявив план «Крепость» и выводя людей в обмундировании и с автоматами, сообщили активисты.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.