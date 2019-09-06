Задержанного кандидата в мундепы Кострова доставят в суд с протоколом о мелком хулиганстве

Кандидата в муниципальные депутаты МО «Смольнинское» Ярослава Кострова повезут в Смольнинский суд Петербурга в ближайшее время, сообщил лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански. Активисты стоят у 76-го отдела полиции, где пока находится Костров, в одиночных пикетах.

Кострову вменяют нарушение ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Его задержали 6 сентября у Некрасовского сада. Активистов, которые пытались пройти к нему в отделении полиции, вывели из помещения, объявив план «Крепость».

Активисты опасаются, что Кострова могут арестовать на срок до 15 суток. Для суда нужна санкция прокурора. Полицейские утверждают, что она получена, сообщила адвокат Ирина Баханович, защищающая интересы Кострова.

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