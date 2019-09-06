Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

6 сентября, 19:13

Задержанного кандидата в мундепы Кострова доставят в суд с протоколом о мелком хулиганстве

фото ЗакС политика Задержанного кандидата в мундепы Кострова доставят в суд с протоколом о мелком хулиганстве

Кандидата в муниципальные депутаты МО «Смольнинское» Ярослава Кострова повезут в Смольнинский суд Петербурга в ближайшее время, сообщил лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански. Активисты стоят у 76-го отдела полиции, где пока находится Костров, в одиночных пикетах.

Кострову вменяют нарушение ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Его задержали 6 сентября у Некрасовского сада. Активистов, которые пытались пройти к нему в отделении полиции, вывели из помещения, объявив план «Крепость».

Активисты опасаются, что Кострова могут арестовать на срок до 15 суток. Для суда нужна санкция прокурора. Полицейские утверждают, что она получена, сообщила адвокат Ирина Баханович, защищающая интересы Кострова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

6 сентября, 21:42 Кандидат в мундепы МО "Смольнинское" арестован на пять суток

6 сентября, 18:25 Кандидата в мундепы МО "Смольнинское" Кострова задержали у Некрасовского сада

6 сентября, 17:46 Полиция задержала активистов "Весны", повесивших на мосту баннер с критикой Беглова

4 сентября, 20:00 В Петербурге задержали активистов проекта "Объединенные демократы"

30 августа, 20:50 Активистов "Другой России" отпустили под обязательство о явке в суд

30 августа, 15:43 Трех активистов "Весны" задержали у Адмиралтейства

25 августа, 16:21 Полицейские задержали еще одного пикетчика у Гостиного двора

25 августа, 14:56 У Гостиного двора задержали пикетчика за отказ передать паспорт в руки полицейскому

25 августа, 12:51 На фотокорреспондента "Медиазоны" Френкеля составили протокол о неповиновении полиции

15 августа, 15:04 Активистку штаба Навального в Петербурге прокатили до отдела полиции после выхода из спецприемника

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


6 сентября, 23:14   MilKey   milailpiteeva1993036edq@mail.ru
Хотите идеальное тело, убрать лишний жир и накачать мышцы не занимаясь спортом и не сидя на диетах? это вполне реально и доказано на личном опыте. Я за две недели убрал пивной живот и подкачал бицепс, а жена накачала пресс не выходя из дома! Вот описано как это сделать ---= https://url.uz/press

6 сентября, 21:28    
Ну че! красимир бедросович!!! как обычно в кусты???? шестерок больных под молотки?????? Красава. как обычно!!!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
6 сентября, 22:51 Кандидаты платят по счетам

6 сентября, 21:42 Муниципал: Кандидат в мундепы МО "Смольнинское" арестован на пять суток   3

6 сентября, 20:55 РКН напомнил соцсетям о "дне тишины" перед выборами и пригрозил ответственностью

6 сентября, 20:22 Зеленский помиловал 12 осужденных на Украине россиян

6 сентября, 19:57 Будем наблюдать   1

6 сентября, 19:55 Амосов: Мы сумеем организовать контроль за ходом выборов губернатора, не беспокойтесь

6 сентября, 19:13 Задержанного кандидата в мундепы Кострова доставят в суд с протоколом о мелком хулиганстве   2

6 сентября, 18:51 РКН составил на Пономарева два протокола о нарушении закона об иноагентах

6 сентября, 18:30 Власти Поморья признали, что на берегу Белого моря после взрыва остались "опасные объекты"

6 сентября, 18:25 Кандидата в мундепы МО "Смольнинское" Кострова задержали у Некрасовского сада   2

6 сентября, 18:08 Азар подал жалобу в СК на задержавших его полицейских, которые оставили его дочь одну дома

6 сентября, 17:54 Главе Либертарианской партии на 3 часа сократили срок ареста

6 сентября, 17:46 Полиция задержала активистов "Весны", повесивших на мосту баннер с критикой Беглова

6 сентября, 17:21 "Мемориал" признал политзаключенными фигурантов дела "Сети" Филинкова и Бояршинова

6 сентября, 17:18 Муниципал: Суд не отменил отказы в регистрации трех "яблочников" в МО "Чкаловское"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru