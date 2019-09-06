Кандидат в мундепы МО "Смольнинское" арестован на пять суток

Смольнинский районный суд Петербурга 6 сентября отправил кандидата в муниципальные депутаты МО "Смольнинское" Ярослава Кострова под арест на пять суток, сообщил в Twitter активист Красимир Врански.

Суд признал Кострова виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Кандидата в мундепы задержали в Некрасовском саду днем 6 сентября. Полиция отобрала у него телефон, а в отдел, где держали Кострова до суда, не пускали даже адвоката. Активисты провели серию пикетов в поддержку участника выборов.

По словам Врански, поддержать Кострова к зданию суда пришли около 50 человек, но на оглашение решения не пустили даже жену и мать кандидата.

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