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Новости

10:28

"Молодогвардейцы" занялись уборкой образовательных учреждений

фото ЗакС политика "Молодогвардейцы" занялись уборкой образовательных учреждений

Молодежное подразделение "Единой России" под названием "Молодая гвардия" провело акцию в 15 школе на Васильевском острове. Акция представляла собой уборку в одном из классов и проходила под грифом "Добро в действии". Перспективные единороссы отмыли от грязи карнизы, окна и подоконники.

"Теперь ученики школы смогут находиться в свежеубранном и уютном кабинете", - говорится в сообщении начинающих политиков.

Говорится также о трудолюбии МГЕР в Московском районе: на его территории, в 80 детском саду, молодогвардейцы основательно убрались, использовав ведро с водой.

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14:45    
Обалдеть, до прихода этих младокарьеристов школа не убиралась, в ней нет ни учеников , ни уборщиц, никого.1 сентября открылись по колено в грязи.Какой наглый аморальный пиар этой с позволения сказать "молодой гвардии", лучше бы убрались на какой-нибудь помойке во дворах, например.

14:42    
А чем они на жизнь зарабатывают, если в рабочее время заняты уборкой школ?
А где они учатся, если в учебное время заняты уборкой школ?
Волонтёрят на бюджетные гранты?
А чем занят технический персонал школы, который за уборку классов опять же из бюджета получает?
А кто их вообще в школу пустил без медицинских книжек?
Всё это только видимость "великих дел" для самопиара.

11:09    
"Молодая гвардия" - браво! Это, блин, не ненавистники России из прозападной "пятой колонны", которые способны и устремлены только гадить России и россиянам!

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