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15:28

В штабе Навального полиция нашла поддельные бюллетени

фото ЗакС политика В штабе Навального полиция нашла поддельные бюллетени

Полицейские 7 сентября четырежды приходили в петербургский штаба политика Алексея Навального, сообщила в соцсетях его сотрудница Ольга Гусева. Конечным итогом настойчивости силовиков стало обнаружение  в уборной штаба поддельных избирательных бюллетеней.

"У нас нашли 54 избирательных бюллетеня губернаторских, среди них один, видимо, оригинал, остальные — ксерокопии", - цитирует ее "МБХ Медиа".

Гусева утверждает, что бюллетени сами же правоохранители и подбросили и напоминает, что идентичный случай произошел в канун президентских выборов 2018 года.

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16:04    
А могли бы и кокс подбросить.

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