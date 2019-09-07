В штабе Навального полиция нашла поддельные бюллетени Полицейские 7 сентября четырежды приходили в петербургский штаба политика Алексея Навального, сообщила в соцсетях его сотрудница Ольга Гусева. Конечным итогом настойчивости силовиков стало обнаружение в уборной штаба поддельных избирательных бюллетеней. "У нас нашли 54 избирательных бюллетеня губернаторских, среди них один, видимо, оригинал, остальные — ксерокопии", - цитирует ее "МБХ Медиа". Гусева утверждает, что бюллетени сами же правоохранители и подбросили и напоминает, что идентичный случай произошел в канун президентских выборов 2018 года. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен