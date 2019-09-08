На Петроградке члена УИК облили зеленкой

На члена участковой избирательной комиссии 1614 (Петроградский район) с правом совещательного голоса Анну Шлейникову неизвестная девушка вылила зеленку утром 8 сентября, сообщили "Наблюдатели Петербурга".

По их информации, незнакомка сначала предложила Шлейниковой денег "за сговорчивость", а когда та отказалась, выплеснула жидкость и попала ей в шею. Инцидент произошел рядом с домом члена УИК.

Шлейникова подтвердила ЗАКС.Ру эту информацию и рассказала, что накануне долго уговаривала членов УИК показать ей некоторые документы, в том числе списки избирателей. Впоследствии, по ее словам, бумаги были ей все же продемонстрированы.

Сергей Еремеев