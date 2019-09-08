ИКМО "Ржевка" решила не открывать свои двери утром 8 сентября

Избирательная комиссия муниципального образования "Ржевка" вопреки закону не стала открываться в 8 утра 8 сентября, известила ЗАКС.ру пресс-секретарь "Справедливой России" Елизавета Агамалян.

"Наши люди пришли к ИКМО, чтобы подать документы для назначения членами с правом совещательного голоса в икмо. Двери закрыты. Никого нет", - сообщила она.

Председатель местного территориального избиркома заявил, что ИКМО "Ржевка" в здание районной администрации не переезжала.

В связи с чем комиссия не открылась - неизвестно.

Глава регионального отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина направила жалобы по данным фактам в ЦИК и ГИК.

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