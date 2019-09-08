С избирательных участков Петербурга начали поступать первые жалобы

С начала голосования не прошло и часа, как уже активисты, общественники и наблюдатели за выборами начали жаловаться на "точечные" нарушения на избирательных участках.

Так, сторонники "Весны" у себя в Telegam-канале сообщают, что в УИК 174 представители "Единой России" незаконно агитируют за своих выдвиженцев от лица некой "общественной организации", именуемой "Я люблю Васильевский". Активистка движения считает надетые на членов комиссии значки незаконной агитацией. Они, в свою очередь, грозятся выставить её вон.

В то же время в УИК 262 в МО "Шувалово-Озерки" кандидату в мундепы Михаилу Борисову не дают изучить списки избирателей.

В УИК 105 спустя полчаса после открытия - очередь из 30 мужчин.

Поступила также информация и из "скандально" известного округа "Екатерингофский".

"На УИК 57 голосуют курсанты военных и морских училищ. У некоторых из них с собой агитационные материалы со списком провластных кандидатов в муниципальные депутаты", - сообщили активисты "Весны".

В том же "Екатерингофском", пишет "Бумага", первым проголосовавшим в качестве презента выдают обложки для паспорта с логотипом округа.