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Муниципал

9:08

Очевидец: На участке в Лисьем Носу вытащили и унесли сейф с бюллетенями

фото ЗакС политика Очевидец: На участке в Лисьем Носу вытащили и унесли сейф с бюллетенями

На избирательном участке 1730 в поселке Лисий Нос вытащили сейф с бюллетенями и поставили вне помещения для голосования, сообщил ЗАКС.Ру кандидат в местные депутаты от "Справедливой России" Дмитрий Чайкин.

По его словам, при этом присутствовал глава ИКМО Олег Шандаров. Член участковой избирательной комиссии от СР пыталась протестовать, однако Шандаров попросил показать норму закона, запрещающую это делать, отметил кандидат.

- Мы растерялись, и на эту норму указать не смогли, - отметил Чайкин.

Сергей Еремеев

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