Член УИК впустила корреспондента "Новой газеты", признав свою неправоту

Корреспондента «Новой газеты в Петербурге» Андрея Шведа пустили в УИК №396 в Выборгском районе, признав нарушение его прав, сообщил ЗАКС.Ру шеф-редактор издания Серафим Романов.

Изначально Шведа отказывались впустить под предлогом необходимости некого «направления из ЦИК». Член комиссии связалась с территориальным избиркомом и после этого признала свою неправоту.

Для работы журналиста на избирательном участке требуется аккредитация Горизбиркома, документ, удостоверяющий его личность или редакционное удостоверение.