Шишкина пожаловалась в ЦИК из-за голосования приезжих моряков в МО "Гавань"

Лидер петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина написала жалобу в Центризбирком из-за голосования военнослужащих на муниципальных и губернаторских выборах на участке 134 (МО «Гавань»), сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии.

С утра на участок приводят строем моряков. Кандидаты от СР уверяют, что видели в паспортах у некоторых из голосовавших прописки Пензенской и Ростовской областей. Служащие отказываются общаться с журналистами и кандидатами. Офицеры не разрешают их фотографировать.

Корреспондент ЗАКС.Ру увидел, что проголосовавших уводят в дом 102 по Большому проспекту ВО. Там дислоцируется воинская часть 56529-2.

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