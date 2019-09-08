Из УИКов Купчино увозят сотни бюллетеней в неизвестном направлении

С участковых избирательных комиссий во Фрунзенском районе увозят по несколько сотен бюллетеней в неизвестном направлении, сообщают «Новости Купчино».

По данным наблюдателей, бюллетени увозят для надомного голосования: они опасаются, что таким образом голоса могут сфальсифицировать. Сообщается, что на многих участках уже якобы по 200-250 заявок на подобное голосование – более 10% избирателей.

По словам наблюдателей, 300 бюллетеней попытались вывезти, в частности, с УИКа 2147. Наблюдатели погнались за машиной с урной, но после часа гонки через заправки, промзону и дворы им заблокировали путь.