Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:44

Из УИКов Купчино увозят сотни бюллетеней в неизвестном направлении

фото ЗакС политика Из УИКов Купчино увозят сотни бюллетеней в неизвестном направлении

С участковых избирательных комиссий во Фрунзенском районе увозят по несколько сотен бюллетеней в неизвестном направлении, сообщают «Новости Купчино».

По данным наблюдателей, бюллетени увозят для надомного голосования: они опасаются, что таким образом голоса могут сфальсифицировать. Сообщается, что на многих участках уже якобы по 200-250 заявок на подобное голосование – более 10% избирателей.

По словам наблюдателей, 300 бюллетеней попытались вывезти, в частности, с УИКа 2147. Наблюдатели погнались за машиной с урной, но после часа гонки через заправки, промзону и дворы им заблокировали путь.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:49    
Долой буржуазные выборы! В СОВЕТСКОЕ время никто никуда бюллетени не перевозил! Всё было по-честному!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:23 Наблюдатели на «Иже» столкнулись с «Ягуаром», помешав увезти бюллетени для надомного голосования

15:10 Члена УИК 1615 неизвестный чуть не отправил в нокаут

15:10 ВЦИОМ проводит опрос проголосовавших на выборах в Петербурге избирателей

15:04 Горизбирком о "потерявшихся" избирателях: Самое главное, что людям дают возможность проголосовать

15:03 Наблюдатель сообщил о вбросе бюллетеней в МО "Черная речка"

14:56 Муниципал: В МО "Народный" избирателям выдали бюллетени по другому округу

14:42 Муниципал: ИКМО «Академическое» забаррикадировалось и никого не впускает

14:25 Муниципал: Кандидаты в мундепы обратились в полицию из-за "социологов в зеленом" в МО "Морской"

14:20 Глава УИК 635 требует удалить ЧПРГ с участка через суд

14:05 Шишкина сообщила о подкупах избирателей водкой и деньгами

13:54 В Псковской области нашли "выездной" избирательный участок на выборах губернатора Петербурга

13:45 Экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко поучаствовала в выборах нового главы города

13:38 Муниципал: В МО "Васильевский" задержали одного из предполагаемых "карусельщиков"

13:27 В Купчино предотвратили вброс бюллетеней

13:25 Курсанты-росгвардейцы дежурят у УИКов в МО «Екатерингофский»

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru