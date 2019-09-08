Военнослужащие с крейсера "Аврора" перепутали избирательный участок

В Петроградском районе военнослужащие с крейсера "Аврора" пришли не на свой избирательный участок.

Группа военных хотела проголосовать на участке №1629, однако во время их регистрации выяснилось, что они попали "не по адресу".

Добавим, в округе "Екатерингофском" на выборах проголосовали 56 курсантов. Ранее с УИК 67 штаб Навального сообщал, что на этот участок "согнали" две толпы студентов, причем одна из них - учащиеся морского вуза. В целом же, со многих городских избирательных участков поступает информация о голосовании военнослужащих. В МО "Гавань" строем идут голосовать даже те курсанты, которые прописаны в Пензенской и Ростовской областях, то есть не имеющие возможности выбирать губернатора или муниципальных депутатов Петербурга.