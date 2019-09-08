Памфилова пообещала сделать "доску антипочета" для "врунов и лгунов" на выборах

Центризбирком собирается обнародовать список источников, публикующих недостоверную информацию о проблемах на выборах в разных регионах России, передает «Интерфакс».

«Мы по итогам сделаем такую "доску антипочета" для всех врунов, лгунов и дезинформаторов. Будем вывешивать пофамильно, по организациям и так далее», - сказала Памфилова. Она призвала внимательно следить за ситуацией и «давать знать» ЦИК об инцидентах.

Ранее Пафилова сообщила, что в одном из Telegram-каналов появилось сообщение об отключении видеотрансляции в УИК в Вологодской области. Это опроверг глава областного избиркома, сказав, что трансляция не прерывалась, просто ее ведут не в интернете, а на специальном портале для наблюдателей.

В Петербурге в Telegram-канале «Протестный Петербург» было опубликовано видео, на котором, как утверждалось, запечатлен момент вброса бюллетеней в УИК 1808. Подлинность видео вызывает сомнения: обстановка на нем значительно отличается от интерьера избиркома, который виден в онлайн-трансляции.

Обновление 12:40: «Протестный Петербург» признал, что опубликованное видео - фейковое и принес извинения читателям. В сети есть аналогичное видео из Нижнего Новгорода, датированное 2016 годом.