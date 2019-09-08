Курсанты-росгвардейцы дежурят у УИКов в МО «Екатерингофский»

На нескольких участках для голосования в МО «Екатерингофский» корреспондент ЗАКС.Ру заметил курсантов Росгвардии. В частности, пары курсантов стоят у УИКов 57, 59 и 60.

Они отказываются представляться корреспонденту. Только два курсанта сообщили, что находятся у УИК для обеспечения общественного порядка. Распоряжение дало руководство, рассказали курсанты. Они не пояснили, какое именно руководство дало такое распоряжение. Один из дежуривших у входа в УИК молодой человек в форме сообщил, что они являются курсантами Росгвардии.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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