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Муниципал

13:38

В МО "Васильевский" задержали одного из предполагаемых "карусельщиков"

фото ЗакС политика В МО "Васильевский" задержали одного из предполагаемых "карусельщиков"

Группу из одних и тех же людей заметили как минимум на двух избирательных участках МО «Васильевский»: 122-ом и 124-ом, сообщил ЗАКС.Ру кандидат от «Яблока» Максим Лыков.

По словам Лыкова, одного из предполагаемых «карусельщиков» удалось передать полицейскому на территории УИК №124. Его увели в 30 отдел полиции.

Всего, по словам кандидата, по участкам путешествовало около восьми человек.


фото: Максим Лыков


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