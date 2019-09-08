Глава УИК 635 требует удалить ЧПРГ с участка через суд

Председатель участковой избирательной комиссии №635 (Кировский район) Роман Десятков направил исковое заявление в Кировский районный суд, в котором обвинил члена комиссии с правом решающего голоса Тимофея Городилова в призывах портить бюллетень.

- Он сидел на выдаче бюллетеней, и на вопросы избирателей о бюллетенях он дважды сказал "Ну я не знаю, что с ними делать, можете порвать, либо сжечь". Мы решили, что данное поведение недопустимо, первый раз предупредили его, он оставил это без комментариев. Потом решили обратиться в суд, - заявил Десятков в беседе с ЗАКС.Ру.

По словам главы УИК, он и наблюдатели слышали слова Городилова лично. Доверенное лицо Десяткова уже направилось с исковым заявлением в суд.

Сам Городилов рассказал ЗАКС.Ру, что, если он и говорил нечто подобное, то не про бюллетени, а про анкеты о будущем парка "Тучков-буян".

- На нашем избирательном участке происходит много вещей, которые не имеют отношения к избирательному процессу. Например, у нас есть врачи, которые проводят какие-то обследования в кабинете географии. Маммолог, например, еще сахар измеряют... И еще есть урна с голосованием о парке. Около нашей комиссии прошла женщина, которая получила бюллетень, и спросила еще и про какие-то бумажки, куда ей их деть. Я в несколько раздраженном настроении сказал ей, что она может делать с ними что угодно, так как они не имеют отношения к избирательному процессу. Я не говорил про бюллетени, я не призывал их сжигать или рвать, - сообщил член комиссии с правом решающего голоса.

Городилов считает, что заявления Десяткова не соответствуют действительности. По его мнению, истец и его "свидетели" давно между собой знакомы, а Городилова они воспринимают как "новенького".

- Я думаю, за время знакомства с комиссией я показал себя как человек, который хочет следить за тем, чтобы закон на участке соблюдался. Возможно, им очень хочется от меня в связи с этим избавиться. Хотя пока я не могу сказать, что что-то такое [плохое] на нашем участке бы происходило, - сообщил Городилов.

В исковом заявлении Десятков просит суд установить, что Городилов нарушил законодательство и удалить его с участка. Как сообщил ответчик ЗАКС.Ру, ему сказали, что иск может быть рассмотрен сегодня же.