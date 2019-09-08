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15:55

Наблюдатели зафиксировали вбросы в Пушкине и УИК 1635 и 1809

фото ЗакС политика Наблюдатели зафиксировали вбросы в Пушкине и УИК 1635 и 1809

Петербуржцы, осуществляющие наблюдение за выборами муниципальных депутатов и губернатора, продолжают сообщать о массовых вбросах бюллетеней.

Так, как пишет городской штаб Алексея Навального, в УИК 1809 "наблюдатели от «Единой России» пытались вбросить две пачки с бюллетенями. Наш наблюдатель пытался это снять, но его заставили удалить фотографии. Была подана жалоба".

Председатель УИК не исключил, что вброс бюллетеней мог быть провокацией. 

- Факт всброса определяется единственным законным путем. После 20:00 мы закрываем участок и пересчитываем бюллетени. Если число бюллетеней в урнах будет больше, чем число проголосовавших, то это, возможно, говорит о вбросе, - сообщил председатель УИК 1809 в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру.

По его словам, он не присутствовал на участке в момент, когда избиратели могли увидеть возможный вброс.

Одна из наблюдательниц рассказала ЗАКС.Ру, что видела, как неизвестный мужчина выбросил две пачки бюллетеней. По словам девушки, пока комиссия разбирались с возможным первым вбросом, ещё один мужчина вбросил ещё пачку бюллетеней.

Аналогичная ситуация произошла и в УИК 1635, однако там гражданина, предпринявшего попытку противоправного характера, изобличили члены комиссии, вызвав на место сотрудников правоохранительных органов.

Не менее вопиющая ситуация складывается и в Пушкине, избирательном округе №4. "Объединенные демократы" опубликовали видео, на котором некий мужчина, не стесняясь камеры, пачками кидает бюллетени в урны для голосования.

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