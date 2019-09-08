ИКМО "Екатерингофский" защищают ОМОН и Росгвардия

Около ИКМО «Екатеригофский» и местной администрации в день выборов стоят две машины с ОМОНом и кадетами-росгвардейцами.

Свое присутствие, как передает корреспондент ЗАКС.Ру, они никак не комментируют и не объясняют. Машины расположились на противоположной стороне от здания ИКМО и администрации муниципалитета.

Двери "Екатерингофского" закрыты, желающим попасть внутрь никто не отвечает.

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