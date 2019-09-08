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Муниципал

16:45

Дацик пришёл "на разборки" в УИК 1809 в МО "Черная речка"

фото ЗакС политика Дацик пришёл "на разборки" в УИК 1809 в МО "Черная речка"

Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик вместе с супругой пришёл в участковую избирательную комиссию № 1809, чтобы выяснить, был ли вброс бюллетеней в урну.

По информации городского штаба Алексея Навального, в УИК 1809 "наблюдатели от «Единой России» пытались вбросить два пачки с бюллетенями. Наш наблюдатель пытался это снять, но его заставили удалить фотографии. Была подана жалоба".

Дацик потребовал председателя УИКа рассказать о вбросе, сведения о котором ранее появились в СМИ.

Не получив желаемого ответа, Дацик был вынужден покинуть избирательный участок после того, как председатель УИКа сообщил о возможной клевете в свой адрес.

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