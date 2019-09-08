Руководители учреждений заставляют бюджетников отчитываться о походе на выборы

Как поделились с Telegram-каналом "Протестный Петербург" подписчики, пожелавшие остаться анонимными, руководитель одного из расположенных на Васильевском острове колледжей требует, чтобы его подчиненные отчитались, ходили ли они на выборы.

Аналогичная ситуация происходит и в Сестрорецке: там директор парка отдыха "Дубки" В.А. Анисимов якобы заставляет сотрудников, числящихся в штате, сообщить ему, бывали ли они на избирательных участках.

Между тем, наблюдатели продолжают фиксировать вбросы на выборах. Участились также случаи приминения насилия по отношению к гражданам, следящим за электоральным процессом.