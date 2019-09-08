День выборов в Петербурге (фото)

В Петербурге 8 сентября проходят выборы губернатора и муниципальных депутатов. По состоянию на 15:00 явка избирателей составила 16,26%. Чаще всего сегодня жалуются на сомнительные методы организации надомного голосования, поступает множество сообщений о подкупе избирателей, в некоторых округах сообщают о потасовках и нападениях на кандидатов и членов комиссий.

Михаил Масленников

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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