У самовыдвиженки в МО «Балканский» неизвестные выбили телефон из рук

Кандидат в муниципальные депутаты МО «Балканский» Мария Новикова рассказала ЗАКС.Ру, что на участке № 2172 заметила подозрительных людей: двух женщин и двух мужчин крепкого телосложения. Они долго стояли у входа в участок, сообщила Новикова. По её словам, она решила снять их на видео, так как заподозрила их в организации взбросов бюллетеней. Один из мужчин обратил на себя внимание Новиковой, а второй сильно толкнул в плечо - телефон из рук выпал, уточнила кандидатка.

Она добавила, что сразу подозвала полицейских. Когда они подошли, мужчина все отрицал, а одна из женщин сообщила, что кандидатку никто не толкал.

Новикова сообщила, что написала заявление на толкнувшего ее мужчину. Полицейские сразу отведи его на допрос, уточнила кандидатка. Она добавила, что в 14 отделе полиции получила талон о принятом заявлении.