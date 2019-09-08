РКН упрекнул Google, Facebook и YouTube во вмешательстве в дела РФ из-за политической рекламы

Роскомнадзор рассматривает как вмешательство во внутренние дела России и воспрепятствование проведению «демократических выборов» наличие политической рекламы в единый день голосования в Google, Facebook и YouTube.

«[распространение сервисами политической рекламы] можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. Такие действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми», - заявили в РКН.

Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич в своем Telegram-канале упрекнул компании в том, что они «наплевали на предупреждение» Роскомнадзора. В разговоре с ТАСС он заявил, что считает вмешательством в выборе, в частности, рекламу «Умного голосования» команды Навального в Google при поиске информации о выборах в Мосгордуму.

РКН 6 сентября призвал Google, Instagram, Facebook и YouTube принять меры по ограничению политической рекламы на своих площадках 7-8 сентября. 8 сентября проходят выборы в ряде регионов, в Петербурге выбирают губернатора и депутатов муниципальных советов.