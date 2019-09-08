Избиратель порвал бюллетень из-за "одних единороссов в списке"

На избирательном участке 1810 (Приморский район) житель Петербурга порвал бюллетень после того, как посмотрел список претендентов в депутаты муниципального совета.

Мужчина рассказал ЗАКС.Ру, что порвал бюллетень из-за отсутствия выбора среди кандидатов. По его словам, по системе "Умное голосование" в выборах по его округу должны были участвовать три представителя "Справедливой России", но в бюллетене были только кандидаты от "Единой России".

УИК 1810 находится на территории МО "Черная речка". В этом муниципалитете зарегистрироваться удалось лишь четырем самовыдвиженцам, 20 кандидатам "Единой России" и двум "яблочникам", которых партия "Яблоко" пыталась отозвать из-за подозрений в контактах с городской администрацией.