Петербургские единороссы высоко оценили явку на губернаторские выборы

Сразу несколько представителей “Единой России” прокомментировали ход выборов губернатора Петербурга и депутатов муниципальных советов.

Вице-спикер городского Законодательного собрания Сергей Соловьев заявил, что голосование проходит организованно и спокойно, а также отметил высокую активность избирателей.

“Я сегодня посетил несколько избирательных комиссий в Центральном районе города. Все участки открылись вовремя, активность петербуржцев хорошая. Атмосфера на участках праздничная, люди в хорошем настроении, настроены благожелательно. Люди понимают, что сегодня делают вклад в будущее нашего города. Голосование проходит на высоком организационном уровне и способствует волеизъявлению граждан”, - передает слова Соловьева пресс-служба петербургского отделения партии.

Депутат Госдумы и член регионального политсовета Владимир Катенев тоже заметил, что на участке в Центральном районе, где он голосовал было многолюдно.

“Гражданская активность, неравнодушие к судьбе Санкт-Петербурга – это залог его дальнейшего стабильного развития и успешного решения задач”, - добавил Катенев.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской отметил, что видел на участке, где голосовал, много молодежи, подчеркнули в пресс-службе петербургских единороссов.

Напомним, по состоянию на 16-00 явка на губернаторских и муниципальных выборах составила 16,26%.

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