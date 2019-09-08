Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:25

В Москве задержали Илью Азара, Марию Алехину и других перед акцией в поддержку политзаключенных

фото ЗакС политика В Москве задержали Илью Азара, Марию Алехину и других перед акцией в поддержку политзаключенных

На Тверской улице в Москве полицейские задержали журналистов Илью Азара, активистку Pussi Riot Марию Алехину и других на акции в поддержку политзаключенных, передает «МБХ медиа».

Кроме Азара и Алехиной, задержаны правозащитница Виктория Ивлева, журналист Максим Кондратьев, муниципальный депутат Виктор Котов, активисты Анастасия Хромова, Мария Черных, начальник предвыборного штаба фигуранта «московского дела» Егора Жукова Евгения Очарова.

Всего задержано более десяти человек. Их задержали до начала акция около рамок металлодетекторов, установленных на перекрытой Тверской улице в честь Дня города. Участники собирались выйти к мэрии в футболках с требованием освободить политзаключенных.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:38    
Всех этих русофобствующих мразей на нары, и надолго!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
22:47 Макаров: Не было влияющих на итоги выборов нарушений

22:37 Явка на экстерриториальных участках "обогнала" городскую вдвое

22:32 Заявление на надомное голосование подали около 100 тысяч петербуржцев

22:31 УИК №220 не пускает наблюдателей смотреть за итогами голосования

22:18 Из УИКа на Черной речке выставили ЧПСГ

22:09 Экзит-поллы ВЦИОМ: Беглов побеждает в первом туре   1

22:02 СМИ: На экстерриториальном участке под Псковом избили члена комиссии

21:49 Кандидату на 465 УИК не дали присутствовать при подсчете голосов

21:36 К УИКам МО «Морские ворота» привели ОМОН и спортсменов

21:29 В 59 УИКе жалуются на громкую музыку, включенную членами комиссии

21:07 Появились первые данные подсчета голосов за кандидатов в губернаторы   5

20:54 Бюллетени по МО "Балканский" с боем внесли в избирательную комиссию после закрытия участка   1

20:44 УИК 211 не принял около 90 заявлений на надомное голосование

20:35 Муниципал: Макаров заявил о лидерстве «Единой России» через 17 минут после закрытия участков

20:33 Председатель УИК 61 отказывается выгонять с участка посторонних   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru