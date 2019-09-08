На УИК во Фрунзенском районе воспользовались обмороком избирателя

На УИК 2155 (МО Балканский) возникла неразбериха, вызванная плохим самочувствием одного из избирателей, о чем сообщают в региональном отделении справедливороссов. В результате, воспользовавшись этим, члены комиссии сумели вбросить в урну целых несколько пачек бюллетеней.

Лидер петербургских эсеров Марина Шишкина возмутилась этой информацией, расценив случившееся как вопиющее нарушение, и направила жалобы в Центризбирком и Горизбирком. Чиновники, уверена она, должны как можно скорее проверить сведения о вбросе.

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