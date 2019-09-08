Председатель УИК 1842 закрылась от журналистов Глава УИК 1842 (Приморский район) Наталья Плаксий отказалась предоставлять журналистам данные о числе заявлений, которые поступили на надомное голосование. По данным СМИ, на этом участке было всего шесть заявлений на надомное голосование, но при этом УИК выдал около ста бюллетеней членам комиссии, отправившимся по квартирам избирателей. Глава УИК 1842 Наталья Плаксий отказалась предоставлять журналистам точные данные и прояснять ситуацию. С помощью полиции она закрылась от сотрудников СМИ в личном кабинете, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Елена Владыкина Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен